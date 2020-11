Venerato: "Rinnovi Hysaj e Maksimovic, spunta la dead-line. Rinnovo Gattuso e staff non è in discussione, vi racconto una curiosità a riguardo"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'ultimo dei problemi del Napoli è il rinnovo di Gattuso nel senso che è tutto fatto. Sono sette i contratti da tesserati ed altri sette riguardano diritti sportivi di Rino e staff. Il rinnovo di Gattuso non è assolutamente in discussione, è solo una questione di tempistica. E' ufficiale, il primo dicembre il Napoli pagherà gli stipendi di settembre. Hysaj? Dal Milan mi arrivano smentite su un interesse del calciatore. Maksimovic? C'è stato un colloquio tra l'agente e l'Inter ma in questo momento i nerazzurri sono meno caldi. C'è stata una telefonata a Ramadani con un sondaggio. Non c'è intesa con il Napoli , la distanza non è ampia. Per Hysaj non è fatto economico, lui chiede 2.5 ed il Napoli chiede 2. Per Maksimovic, il Napoli si è posto una deadline per lui e Maksimovic ovvero entro Natale. Se in quella data non ci saranno novità, si cercheranno i sostituti"