Valentina De Laurentiis rappresenta la SSC Napoli all'ECA: le dichiarazioni | VIDEO

In rappresentanza della SSC Napoli, vi era ieri a Madrid anche Valentina De Laurentiis, alla riunione del consiglio direttivo dell'ECA, l'European Club Association. Presieduto da Nasser Al-Khelaifi, il consiglio direttivo dell'ECA, composto da 37 membri, si è riunito oggi allo stadio metropolitano Civitas di Madrid, ospitato dal consiglio direttivo dell'ECA e membro dell'ExCo Miguel Ángel Gil. Al consiglio era presente il presidente della Liga Javier Tebas, che ha parlato dell'ambizione comune di proteggere il calcio e affrontare insieme le sfide che ci attendono, inclusa la minaccia al calcio rappresentata dal furto dei diritti audiovisivi, citando perdite di entrate stimate di 30 -35%.

Presente anche Valentina De Laurentiis, Executive Board Member, in rappresentanza della SSC Napoli all'ECA dove attualmente vi sono 620 società partecipanti. Valentina De Laurentiis, ai canali ufficiali dell'ECA, ha dichiarato:

"È davvero molto importante avere in un'associazione di società sportive come l'ECA anche membri del consiglio di genere femminile: le grandi menti non hanno confini di genere".

Nel suo discorso di apertura, il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaifi ha elogiato la rapida crescita dei soci dell'ECA mentre l'Associazione continua ad aggiungere nuovi membri ogni giorno, inclusi club femminili e club di tutte le prime divisioni in tutta Europa. Commentando l'incontro e la crescita dei membri, il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi ha dichiarato:

"L'ECA continua ad andare sempre più rafforzandosi. Oltre a vedere il nostro numero di soci crescere fino a 620 club, rispetto ai 266 membri di luglio, abbiamo portato avanti le nostre principali joint venture strategiche con UEFA e FIFA, sviluppando allo stesso tempo la nostra offerta ai club attraverso la fornitura di una serie di nuovi ed entusiasmanti eventi e Servizi. Tuttavia, c’è ancora molto da fare, con molte iniziative strategiche in corso che ci consentiranno collettivamente di costruire un’ECA che sia in una posizione migliore che mai per servire e difendere i club europei di tutte le dimensioni”.

L'adesione all'ECA ha raggiunto il traguardo di 620 club, rispetto ai 266 club dall'inizio della stagione 2023/24, un tasso di crescita sorprendente di oltre il 130%, che ora abbraccia tutte le 55 federazioni nazionali UEFA, incluso il 100% di iscritti in 15 paesi.

Il Consiglio ha esaminato le riforme di governance interna in corso che includeranno l'evoluzione dell'attuale struttura associativa della famiglia ECA verso un modello più completo e inclusivo sotto lo slogan "Appartenenza per tutti".

Ciò consentirà a tutti i club di massima divisione, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal paese, di diventare membri dell’ECA e di partecipare a un vero processo decisionale. Eventuali modifiche alla struttura associativa richiederanno ulteriori modifiche allo Statuto dell'ECA da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dell'ECA entro la fine dell'anno.

Approvata la strategia di sostenibilità della Corte dei conti europea

Niclas Carlnén, membro del consiglio di amministrazione dell'ECA e responsabile dell'ex co, ha presentato la mission, la vision, la struttura e le dimensioni chiave della prima strategia di sostenibilità dell'ECA, che è stata approvata dal consiglio.

La strategia descrive nel dettaglio l'impegno dell'ECA nell'integrare la sostenibilità nelle sue operazioni principali e nelle pratiche dei suoi club, delineando obiettivi specifici e KPI per facilitare la transizione richiesta. La strategia risponde alle importanti richieste della UEFA e dell'UE di promuovere la sostenibilità nel calcio e si concentra su aree chiave di governance tra cui la gestione del rischio, la trasparenza e la responsabilità, la formazione, lo sviluppo di capacità e la comunicazione.

I dettagli completi verranno rilasciati quando la strategia verrà lanciata in occasione dell’evento ECA Club Connect che si terrà a Madrid il 25 aprile. Il Consiglio ha inoltre esaminato la bozza della strategia calcistica giovanile dell’ECA, con l’obiettivo principale di far diventare l’ECA un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nel calcio giovanile.

Questioni delle parti interessate: UEFA, FIFA e WIMC

Per quanto riguarda le questioni relative alle parti interessate, a seguito della riunione del consiglio di amministrazione dell'UCC SA del 22 aprile, il consiglio è stato informato che il nuovo accordo parasociale per la joint venture UEFA-ECA era stato firmato ed era ora pienamente operativo.

Per quanto riguarda la FIFA, l'ultima versione del Calendario delle partite internazionali femminili (WIMC) è stata discussa dal Consiglio prima della sua presentazione alla riunione del Consiglio FIFA a Bangkok, Tailandia, il 15 maggio.

Il Consiglio ha inoltre ricevuto un aggiornamento sullo stato dell'eccellente collaborazione su questioni commerciali tra FIFA ed ECA, con i membri che hanno esaminato una proposta di alto livello per una joint venture FIFA-ECA per la Coppa del mondo per club maschile FIFA 2025.

Assemblea generale 2024

La riunione del consiglio si è conclusa con la conferma della data e del luogo della prossima assemblea generale dell'ECA che si terrà dall'8 al 10 ottobre ad Atene, in Grecia.