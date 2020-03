Coronavirus, vaccino italiano: ad aprile il primo risultato dei test

Ultime Notizie - L'Italia allunga il passo verso il vaccino. Dopo che in Usa, a Seattle, è stata decisa per giugno la prima inoculazione in una manager di 43 anni e in Russia, a Nosibirsk Siberia, hanno iniziato a fare test sugli animali.

I primi risultati della sperimentazione pre-clinica del vaccino italiano, infatti, già ad aprile. E, per contribuire al suo sviluppo, è partita una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe.

Vaccino Coronavirus, ecco quando arriverà

Lo ha annunciato l'azienda italiana di Castel Romano, Takis, che per prima in Europa è pronta a testare il suo vaccino Covid-19 su modelli preclinici. L'Italia, oltre che per l'organizzazione sanitaria nell'emergenza, dunque, diventa modello per la ricerca dei percorsi di profilassi e cura.

L'obiettivo è quello di verificare la tollerabilità e la sicurezza del farmaco ottenuto a partire da un frammento del materiale genetico del virus. Con ogni probabilità i test saranno avviati già questa settimana dopo il sì del ministero della Salute. Se tutto andrà per il meglio le prove sull'uomo subito dopo l'estate. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.