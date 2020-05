"Una giornata con Demme", simpatica clip del Napoli sui social: dal caffè mattutino alla pizza [VIDEO]

Ultime notizie Napoli - Il Napoli, sul proprio canale Instagram, ha pubblicato un video in cui vengono ritratti alcuni momenti salienti delle giornate di Diego Demme in quarantena. Si parte, infatti, con il caffè di primo mattino e si arriva fino al momento della pizza la sera, passando ovviamente per degli allenamenti e per un po' di giochi in compagnia del cane e con un immancabile pallone.