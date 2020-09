Un topo in casa Totti: parte una caccia esilarante [VIDEO]

Ultimissime calcio - Un topo, una gatta e Francesco Totti. Miscelate il tutto, e avrete l’esilarante siparietto ripreso via Instagram dalla moglie dell’ex capitano romanista, Ilary Blasi. Per capire meglio la scenetta diventata in breve virale sui social, bisogna ricordare che da qualche mese nella villa dell’Eur dei Totti c’è un nuovo inquilino: un felino molto particolare, un esemplare di Canadian Sphynx, gatto senza peli, grigio, dall’aspetto un po’ inquietante: “Apri la porta!”, “Sta lì!”, “E’ scappato!” “Molla il topo!” le urla che rimbombano in casa. L’inseguimento di Totti a piedi nudi per casa è esilarante.

Totti e il topo