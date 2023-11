Ultimissime formazioni Real Madrid-Napoli, SKY: "Novità in difesa, due ballottaggi in attacco"

Il Napoli calcio è in cerca di punti qualificazione in Champions League per quanto riguarda il gione C. La squadra di Mazzarri, però, dovrà vedersela al Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti. Di seguito, quindi, la probabile formazione degli azzurri secondo il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, tramite il proprio portale.

Il modulo dovrebbe essere il solito 4-3-3 con Meret tra i pali dopo la gara di Gollini contro l'Atalanta. Nella difesa a quattro potrebbe esserci una novità: Juan Jesus, infatti, potrebbe giocare come terzino sinistro dopo l'infortunio di Olivera con Natan e Rrahamani centrali e Di Lorenzo dall'altra parte. A centrocampo vanno verso la titolarità i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco invece, con Kvaratskhelia sicuro del posto, sono diversi i ballottaggi aperti per Walter Mazzarri. Il primo riguarda quello tra Politano ed Elmas, con il primo al momento favorito. Il secondo, invece, è quello tra Simeone e Osimhen. Come detto in precedenza, Walter Mazzarri valuta attentamente le condizioni di Victor Osimhen per la sfida contro il Real Madrid. In questo momento, infatti, l'attaccante nigeriano sembra non avere i novanta minuti nelle gambe e, per questo motivo, l'allenatore degli azzurri sarebbe tentato da affidare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, con il numero 9 pronto a subentrare.