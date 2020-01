Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Ieri al Training Center c'è stato un confronto tra la squadra e Gennaro Gattuso, provando a risolvere i problemi chiacchierando in maniera diretta. Secondo quanto riportato da SkySport, i calciatori azzurri si son detti tutto guardandosi negli occhi per cercare di uscire da una crisi profonda.