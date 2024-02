Ultimatum a Mazzarri! Gazzetta: Calzona accetterebbe il doppio ruolo Napoli-Slovacchia

Napoli, si ipotizza l'esonero di Walter Mazzarri! Nuovi aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui De Laurentiis starebbe seriamente ragionando sulla possibilità di esonerare Mazzarri ed assumere un nuovo allenatore in grado di rilanciare la squadra.

Nonostante ciò - precisa Gazzetta - "Il presidente, al momento, sembra comunque orientato a concedere un'altra possibilità a Mazzarri" e ce l'avrà già questo mercoledì contro il Barcellona in Champions League, dove un'ottima prestazione del Napoli riabiliterebbe la posizione del tecnico toscano.

Calzona al Napoli?

Per De Laurentiis assumere un terzo allenatore significherebbe appesantire il monte ingaggi e inoltre, sottolinea la Gazzetta, "non garantirebbe nemmeno una certa progettualità". I nomi che infatti circolano nell'ambiente riguardano profili che guiderebbero la squadra - salvo grandi imprese - fino al termine del campionato.

Gli allenatori sono due: Marco Giampaolo e Francesco Calzona. "Calzona ha lavorato sia con Sarri che con Spalletti, i due allenatori che hanno portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. Le discussioni non sono entrate ancora nel vivo - come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24 - ma Calzona a ogni modo accetterebbe la panchina mantenendo il doppio incarico con la Slovacchia".