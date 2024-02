Calzona-Napoli, nessun contatto o sondaggio: la posizione del CT della Slovacchia | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Francesco Calzona, CT della Slovacchia che ha conquistato un posto ai prossimi Europei. L'allenatore, che ha già un'esperienza a Napoli a curriculum come vice di Maurizio Sarri, è nella rosa dei nomi accostati al club azzurro in caso di esonero di Walter Mazzarri.

Ma secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, non c'è stato nessun contatto o sondaggio concreto fra la SSC Napoli e Calzona. Si tratta più rumors e forzature, dal punto di vista mediatico, essendo gli addetti ai lavori - e chissà, anche il club azzurro - alla ricerca di concrete alternative disponibili e di livello per prendere il Napoli in corsa in questo finale di campionato.

La posizione di Francesco Calzona è chiara: è concentrato solo sulla Nazionale slovacca, con la quale ha conquistato un posto ai prossimi Europei. Ed eventuali decisioni sul suo futuro, che sia un avventura in un club o il prolungamento contrattuale con la Slovacchia da CT, verranno prese dopo l'Europeo.

Calzona e Sarri

È chiaro poi, ovviamente, che l'ex vice di Sarri al Napoli segue sempre il campionato italiano e ha tanti amici a Napoli, ma non c'è nulla di concreto col club di De Laurentiis: nessun contatto o sondaggio per un suo approdo sulla panchina azzurra è avvenuto nelle ultime ore.

Calzona, peraltro, che sarà allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Barcellona per osservare da vicino il suo Lobotka.

RIPRODUZIONE RISERVATA, previa citazione della fonte: CalcioNapoli24.it