Malore a cena per Baroni, portato via in ambulanza: le condizioni dell'allenatore della Lazio

L'allenatore della Lazio era a cena in Umbria con la famiglia, poi il malore e l'intervento dell'ambulanza. Solo un grande spavento per Marco Baroni, tecnico della Lazio che è stato trasportato in ospedale lunedì sera.

Le condizioni dell'allenatore, come riporta 'Il Messaggero', non destano alcuna preoccupazione dopo che i controlli hanno escluso problemi seri. Marco Baroni avrebbe accusato una semplice congestione durante una cena con la famiglia, che ha provocato un leggero malore. Tanta la paura, prima del sospiro di sollievo.