Arriva la reazione di De Laurentiis dopo le accuse di falso in bilancio!

Accuse di falso in bilancio e richiesta al GUP, cosa rischia adesso il Napoli? La giustizia sportiva farà il suo corso, ma intanto è già arrivata la reazione di Aurelio De Laurentiis.

A raccontarla è il suo legale, l'avvocato Fabio Fulgeri, a Radio Marte: "A noi non è stato notificato nulla. Ripeto, pensavamo di aver chiarito tutto in maniera abbastanza autorevole con pareri tecnici importanti che hanno attestato la regolarità dell’operato del Napoli sotto il profilo contabile. E’ una questione tecnica, anche difficile da spiegare, verte sull’applicabilità o meno di alcuni criteri contabili".

Come ha reagito De Laurentiis? Ho sentito De Laurentiis. Abbiamo parlato brevemente. Il presidente è sereno, come lo è sempre stato. Noi abbiamo affrontato la vicenda con la serenità di chi non ha commesso alcun illecito o irregolarità. Siamo stati supportati da pareri importanti. Adesso deciderà il gup".