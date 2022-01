Un mese di stop per Antonio Junior Vacca, centrocampista del Venezia infortunatosi nel match di Serie A contro l'Inter. Gli esami a cui s'è sottoposto il centrocampista del Venezia hanno evidenziato la lesione del bicipite femorale coscia destra per Vacca. I tempi di recupero sono stimabili in circa 30 giorni, perciò sarà out nel match contro il Napoli dopo la sosta.