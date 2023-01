UFFICIALE - Uruguay, la FIFA punisce Cavani e altri 3 nazionali

Dopo quasi due mesi è arrivato il responso della FIFA per quattro calciatori dell'Uruguay per quanto accaduto dopo la partita dei Mondiali con il Ghana.

Edinson Cavani

La FIFA squalifica Cavani

La FIFA ha punito con la squalifica e delle pesanti sanzioni Cavani, Godin, Gimenez e Muslera. Quattro giornata di squalifica per questi ultimi due, una invece per il Matador e per l'ex difensore di Inter e Cagliari. Tutti e quattro sono stati multati con 20mila franchi svizzeri, circa 21.600 euro, e dovranno prestare servizio alla comunità in progetti calcistici.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli