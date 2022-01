UFFICIALE - Tuanzebe è un nuovo calciatore del Napoli: arriva anche il tweet di ADL

Ultimissime calcio Napoli - La notizia era nell'aria ed ora è arrivato anche il tanto agognato tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: Axel Tuanzebe è un nuovo calciatore del Napoli ed arriva con la formula del prestito direttamente dal Manchester United. Sintetico il messaggio del patron, come al solito:

"Benvenuto Axel"

Axel Tuanzebe è del Napoli

Il giocatore, negli ultimi sei mesi all'Aston Villa, va a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kostas Manolas, che è tornato in patria all'Olympiakos ed a questo punto potrebbe essere arruolabile già per la gara di domenica contro la Sampdoria, in una situazione che resta comunque di enorme emergenza viste le tante indisponibilità con le quali Luciano Spalletti ed il suo staff stanno facendo i conti, tra infortuni, squalifiche e casi di contagio da Covid. Indiscrezioni raccontano che la sua intenzione sia quella di scegliere la maglia numero 3 che al momento è libera.