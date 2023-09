UFFICIALE - SSC Napoli, nuova sponsor Rollbit: sarà Official European Betting Partner | VIDEO

La SSC Napoli ha firmato un accordo di sponsorizzazione biennale con Rollbit, uno degli operatori di scommesse più noti nel settore dei criptocasino. L’accordo vede Rollbit diventare Official European Betting Partner dell’SSC Napoli per la stagione 2023-2024.

Rollbit

Fondata nel 2020, Rollbit è una società gestita da Bull Gaming N.V., in prima linea nell’innovazione nel settore delle criptovalute con offerte come il mercato NFT, la criptolotteria e servizi on-line di scambio di token.

Il responsabile delle partnership di Rollbit, Sam Norman, ha commentato così l'accordo raggiunto con il Napoli: "Siamo lieti di collaborare con una delle squadre più iconiche del calcio mondiale, la SSC Napoli. Gli Azzuri sono uno dei team più amati a livello globale e il team qui a Rollbit è onorato di far parte della famiglia. , afferma Sam Norman, responsabile delle partnership di Rollbit. Riteniamo che questo sia il momento perfetto per iniziare questo viaggio insieme all’SSC Napoli dopo aver appena vinto lo scudetto, in perfetta coincidenza con la nostra visione di espanderci e affermarci come la piattaforma di gioco crittografico più innovativa e rispettata. Non vediamo l’ora di tifare l’SSC Napoli in questa stagione mentre cerca di mantenere il titolo e spingere per la gloria della Champions League!".

Nuova partnership SSC Napoli

Ultime notizie. Anche Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha commentato la partnership con Rollbit: "Siamo lieti di accogliere Rollbit nella famiglia della SSC Napoli. Rollbit è uno stakeholder ambizioso nel mondo delle scommesse sportive online, condividiamo la loro ambizione di esibirsi ai massimi livelli e siamo entrambi fortemente impegnati nel fornire ai nostri fan esperienze sempre più innovative. Questa partnership si adatta perfettamente al desiderio del club di affermarsi come marchio leader a livello internazionale e dimostra ulteriormente la costante ricerca del club di collaborare con marchi all’avanguardia come Rollbit".