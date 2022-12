Ultime notizie. Adesso è ufficiale: sarà in vendita dal 16 dicembre il nuovo calendario ufficiale della SSC Napoli, realizzato, diretto e fotografato da Santangelo Media Studios. In copertina, Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia, con la scritta "PACE" che campeggia in bella vista.

Il calendario SSC Napoli costa 8,99 euro e sarà in vendita con il Corriere dello Sport.