UFFICIALE - Serie B, 1 punto di penalizzazione per il Genoa

E' arrivata la penalizzazione per il Genoa: la società ligure, 43 punti in classifica dopo la vittoria per 2-0 sul Palermo, se ne vedrà dedotto uno dopo che la Procura Federale ha accolto la richiesta di patteggiamento in merito ai mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre.

LA NOTA - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All'amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un'ammenda di 6.000 euro.

Il consenso espresso dalla Procura Federale, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l'adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate.