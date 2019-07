Come riferito dal sito ufficiale del Liverpool, le tre stelle a disposizione di Jurgen Klopp Salah, Roberto Firmino ed Alisson Becker torneranno ad allenarsi con il resto dei compagni solo lunedì. Non ci saranno, di conseguenza, nell'amichevole di domani tra i Reds ed il Napoli. I due brasiliani hanno contribuito alla vittoria del Brasile in Coppa America, mentre l'egiziano ha preso parte alla spedizione dell'Egitto in Coppa d'Africa.