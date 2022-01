UFFICIALE - Roma, arriva Sergio Oliveira: è in prestito dal Porto

La Roma ha comunicato sul proprio sito l'acquisto di Sergio Oliveira dal Porto in prestito con diritto di riscatto:

Ultime calcio

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto e ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate. Durante la sua permanenza al Porto Oliveira ha conquistato sei trofei. In carriera ha giocato anche con Beira-Mar, Penafiel e Pacos de Ferreira oltre ad aver avuto tre esperienze all'estero, in Belgio con il Mechelen, in Francia con il Nantes e in Grecia con il PAOK. Oliveira è un centrocampista in grado di contribuire sia alla fase difensiva, sia a quella offensiva. Alla Roma indosserà la maglia numero 27. Benvenuto alla Roma, Sergio!"