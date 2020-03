UFFICIALE - Nascono le 21 regole anti-Coronavirus per lo sport in Italia

Un documento con 21 regole inviato a tutti i club di Serie A. Il gruppo scientifico dei medici sportivi di Serie A ha stilato una lista di accorgimenti necessari per evitare di essere infettati dal coronavirus. Lista che varrà da ora in poi per giocatori, dirigenti, staff e addetti ai lavori del calcio italiano.

Le norme igienico-sanitarie sono state suggerite, come evidenzia La Repubblica, dalla FMSI, federazione medisi sportivi italiana, presieduta da Maurizio Casasco. Si va dal divieto del scambiare asciugamani coi compagni al disinfettare le diverse parti dello spogliatoio, fino all'evitare di bere dalla stessa bottiglia.

Ecco le 21 regole anti-coronavirus per lo sport in Italia: