UFFICIALE: Juventus, il dottor Agricola lascia la direzione sanitaria del J Medical

Novità nell'organizzazione sanitaria del J Medical: con un comunicato ufficiale, la clinica medica della Juventus ha infatti reso noto che il dottor Riccardo Agricola, tornato alla Juventus nel 2017, a dieci anni dalla prescrizione del celebre processo per doping (nell'ambito del quale era stato dapprima condannato in primo grado e poi assolto in appello), ha terminato il suo incarico di Direttore Sanitario. A partire dal nuovo anno, si legge, questo ruolo è ricoperto dal Dottor Luca Semperboni, medico specialista in medicina dello sport, che vanta una lunga esperienza presso analoghe strutture e nelle squadre giovanili di Juventus. L’inserimento del nuovo Direttore Sanitario completa la riorganizzazione del centro che da dicembre ha affidato la Direzione Generale al Dottor Luca Stefanini, già responsabile sanitario di Juventus. J Medical ringrazia sentitamente il Dottor Riccardo Agricola per l’impegno e la professionalità profusi nell’espletamento dell’incarico e, apprezzandone le capacità di medico specialista, proseguirà a collaborare con lui.