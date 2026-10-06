UFFICIALE - Giovane, Meret e Spinazzola in gruppo! Nuovi arrivi a Castel Volturno
Ultimissime Napoli da Castel Volturno
Arrivano aggiornamenti da Castel Volturno in vista della ripresa del campionato e in particolare di Napoli-Frosinone all'orizzonte per la 6a giornata di Serie A.
Oltre agli aggiornamenti su Antonio Vergara infortunatosi ieri con l'Italia, la SSC Napoli ha postato il report della giornata di oggi al quartiere generale con aggiornamenti preziosi dall'infermeria azzurra.
Verso Napoli-Frosinone, novità da Castel Volturno
Ecco quanto si legge direttamente dal sito ufficiale del club:
SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta.
Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo.
Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.