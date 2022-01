Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso una concatenazione di slittamenti legati ai provvedimenti dell'ASL che hanno messo in quarantena alcune squadre di Serie A cambia la data di Bologna-Napoli. In programma inizialmente per domenica 16 gennaio, si giocherà invece il lunedì 17.

Bologna-Napoli cambia data

La sfida in questione, lo ricordiamo, è valevole per la terza giornata del massimo campionato italiano e la situazione in termini di contagi in casa felsinea continua a destare non poca preoccupazione.