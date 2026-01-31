UFFICIALE - Anticipi e posticipi 25° e 26° turno: data ed orario di Napoli-Roma e Atalanta-Napoli

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UFFICIALE - Anticipi e posticipi 25° e 26° turno: data ed orario di Napoli-Roma e Atalanta-Napoli

Serie A, anticipi e posticipi della 25a e 26a giornata

Ultimissime Serie A - La Lega Serie A ha diffuso gli anticipi e posticipi del campionato per quanto riguarda la giornata 25 e 26

In queste giornate, il Napoli dovrà giocare contro la Roma al Maradona e poi contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.

Anticipi e posticipi Serie A 25esima e 26esima giornata

Venerdì 13 febbraio

  • 20:45 | Pisa - Milan 

Sabato 14 febbraio

  • 15:00 | Como - Fiorentina 
  • 18:00 | Lazio - Atalanta 
  • 20:45 | Inter - Juventus 

Domenica 15 febbraio 

  • 12:30 | Udinese - Sassuolo 
  • 15:00 | Cremonese - Genoa
  • 15:00 | Parma - Verona 
  • 18:00 | Torino - Bologna 
  • 20:45 | Napoli - Roma 

Lunedì 16 febbraio 

  • 20:45 | Cagliari - Lecce

Venerdì 20 febbraio 

  •  20:45 | Sassuolo - Verona 

Sabato 21 febbraio 

  • 15:00 | Juventus - Como
  • 18:00 | Lecce - Inter 
  • 20:45 | Cagliari - Lazio 
  • Domenica 22 febbraio 
  • 12:30 | Genoa - Torino 
  • 15:00 | Atalanta - Napoli
  • 18:00 | Milan - Parma 
  • 20:45 | Roma - Cremonese 

Lunedì 23 febbraio 

  • 18:30 | Fiorentina - Pisa 
  • 20:45 | Bologna - Udinese
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