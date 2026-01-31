UFFICIALE - Anticipi e posticipi 25° e 26° turno: data ed orario di Napoli-Roma e Atalanta-Napoli

Ultimissime Serie A - La Lega Serie A ha diffuso gli anticipi e posticipi del campionato per quanto riguarda la giornata 25 e 26.

In queste giornate, il Napoli dovrà giocare contro la Roma al Maradona e poi contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.

Anticipi e posticipi Serie A 25esima e 26esima giornata

Venerdì 13 febbraio

20:45 | Pisa - Milan

Sabato 14 febbraio

15:00 | Como - Fiorentina

18:00 | Lazio - Atalanta

20:45 | Inter - Juventus

Domenica 15 febbraio

12:30 | Udinese - Sassuolo

15:00 | Cremonese - Genoa

15:00 | Parma - Verona

18:00 | Torino - Bologna

20:45 | Napoli - Roma

Lunedì 16 febbraio

20:45 | Cagliari - Lecce

Venerdì 20 febbraio

20:45 | Sassuolo - Verona

Sabato 21 febbraio

15:00 | Juventus - Como

18:00 | Lecce - Inter

20:45 | Cagliari - Lazio

Domenica 22 febbraio

12:30 | Genoa - Torino

15:00 | Atalanta - Napoli

18:00 | Milan - Parma

20:45 | Roma - Cremonese

Lunedì 23 febbraio