UFFICIALE - Anticipi e posticipi 25° e 26° turno: data ed orario di Napoli-Roma e Atalanta-Napoli
Notizie 12:14
di Redazione
Serie A, anticipi e posticipi della 25a e 26a giornata
Ultimissime Serie A - La Lega Serie A ha diffuso gli anticipi e posticipi del campionato per quanto riguarda la giornata 25 e 26.
In queste giornate, il Napoli dovrà giocare contro la Roma al Maradona e poi contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.
Anticipi e posticipi Serie A 25esima e 26esima giornata
Venerdì 13 febbraio
- 20:45 | Pisa - Milan
Sabato 14 febbraio
- 15:00 | Como - Fiorentina
- 18:00 | Lazio - Atalanta
- 20:45 | Inter - Juventus
Domenica 15 febbraio
- 12:30 | Udinese - Sassuolo
- 15:00 | Cremonese - Genoa
- 15:00 | Parma - Verona
- 18:00 | Torino - Bologna
- 20:45 | Napoli - Roma
Lunedì 16 febbraio
- 20:45 | Cagliari - Lecce
Venerdì 20 febbraio
- 20:45 | Sassuolo - Verona
Sabato 21 febbraio
- 15:00 | Juventus - Como
- 18:00 | Lecce - Inter
- 20:45 | Cagliari - Lazio
- Domenica 22 febbraio
- 12:30 | Genoa - Torino
- 15:00 | Atalanta - Napoli
- 18:00 | Milan - Parma
- 20:45 | Roma - Cremonese
Lunedì 23 febbraio
- 18:30 | Fiorentina - Pisa
- 20:45 | Bologna - Udinese
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