Ultime notizie mercato Napoli - La notizia era nell'aria da diverso tempo ed ora è diventata ufficiale: Nathan Akè è un nuovo calciatore del Manchester City! Il centrale difensivo ex Bournemouth e Chelsea in giornata si è sottoposto alle visite mediche e, dopo l'esito positivo di queste ultime, è stato anche annunciato. A questo punto rischia di sfumare definitivamente per Kalidou Koulibaly la pista Citizens, a lungo la squadra maggiormente interessata ad assicurarsene le prestazioni.

