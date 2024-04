Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero: ecco quando si giocherà

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma: si giocherà giovedì 25 aprile, primo giorno «utile» come recita il regolamento. L’annuncio è atteso per venerdì, quando verrà diramato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. La Roma in verità vorrebbe posticipare il seguito della partita perché in quella settimana sarà impegnata già il lunedì precedente contro il Bologna e perché l’altro recupero, Atalanta-Fiorentina, slitterà più avanti a causa degli impegni delle due squadre tra Coppa Italia e, auspicabilmente, Europa League. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.