La Juventus batte l'Udinese in extremis per 2-1 con una doppietta in extremis di Cristiano Ronaldo. Bianconeri in svantaggio per tutto il match in virtù del gol di Molina che in apertura di match ha portato in vantaggio i friulani.

3 punti pesantissimi che permettono alla Juventus di scavalcare il Napoli in classifica e portarsi al secondo posto a quota 69 relegando gli azzurri al quinto posto.