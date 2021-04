Tuttosport - Il PSG si fionda su Milik: rischio beffa per la Juve

NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il PSG potrebbe soffiare Arek Milik alla Juve: "Leonardo sta ragionando anche su Milik, nel mirino pure dei bianconeri e dell’Atletico Madrid. L’ingresso dei parigini sul polacco complicherebbe i piani del dg Fabio Paratici, che continua a non perdere di vista l’ex napoletano. Il futuro di Arek è ancora tutto da scrivere, però la sensazione è che possa cambiare squadra già in estate. Dipenderà dalle offerte e dallo spessore dei club. Milik all’OM si è ambientato bene, ma per una squadra di Champions sarebbe pronto a traslocare nuovamente. Tra Juventus e Atletico, è pronto a inserirsi il Psg, attratto dalle qualità dell’attaccante e dal prezzo abbordabile".