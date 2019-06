Tuttomercatoweb - Belotti nel mirino del Napoli! Verdi e Mario Rui piacciono al Torino

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Belotti torna a vestirsi d’azzurro vivo della Nazionale. L'attaccante del Torino resta nel mirino della SSC Napoli, che già gli scorsi anni con Aurelio De Laurentiis chiese informazioni al Torino dell'amico Urbano Cairo che si sono stretti più volte la mano per tante trattative. E i contatti tra i due sono cominciati anche in questa sessione che, in realtà, deve ancora ufficialmente aprire: Simone Verdi e Mario Rui sono tra i desideri di Walter Mazzarri, Daniele Baselli è finito nella lista della spesa di Carlo Ancelotti.

Tuttomercatoweb - Belotti nel mirino del Napoli

Come riportato da Tuttomercatoweb, tra un nome e l’altro non poteva che finirci pure quello di Belotti. Il Napoli cerca una nuova punta e Belotti sarebbe l'alternativa di lusso al titolarissimo Milik. Non esistono trattative, anzi, però tra le chiacchierate è stato tirato in mezzo anche il capitano del Toro. Il presidente Cairo ha ribadito la difficoltà dell’operazione, non retrocedendo rispetto agli oltre 60 milioni di valutazione che fa del suo numero 9. E, soprattutto, non ha alcuna intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio. Per ora, Belotti resta un’idea del Napoli, mentre è una certezza assoluta del Toro: non si muove, a meno di offerte davvero monstre. Un po’ il mantra di Cairo per ogni sessione di mercato.