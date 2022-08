"Tu si n'omm, m'arraccumann domani!": Petagna accolto così dai tifosi del Napoli in ritiro | VIDEO CN24

Monza arrivato a Napoli per la gara di domenica 21 agosto ore 18:30. La squadra brianzola allenata da Stroppa ha iniziato col piede sbagliato questa trasferta, quantomeno a livello di spostamenti. L'arrivo dei lombardi all'Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara era infatti previsto da programma per le ore 18:00.

A causa di numerosi problemi legati al volo charter che li ha portati in Campania però, il Monza è arrivato in albergo solo alle ore 21:15, facendo slittare tutto il programma di preparazione della vigilia.

Appena giunti in albergo, tutta la squadra si è diretta a cena. All'arrivo del pullman che trasportava i giocatori, circa una quindicina di tifosi sono accorsi a salutare i giocatori, uno su tutti l'ex azzurro Andrea Petagna. Selfie e una frase pronunciata da un tifoso: "Tu si n'omm, m'arraccumann domani!".

