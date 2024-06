Trofeo D’Amico del 33° “Città di Cava de’ Tirreni”: trionfo del Napoli nei Giovanissimi

Battendo 5-0 in finale il Napoli, la Rappresentativa Nazionale LND di mister Roberto Chiti si è imposta nella categoria Allievi - Trofeo D’Amico del 33° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, svoltosi dal 4 all’8 giugno sui campi di Cava de’ Tirreni (SA) e di altre quattro città del Salernitano. Nei Giovanissimi successo del Napoli, che ha sconfitto 2-1 in finale la Rappresentativa Nazionale LND. Vittoria del Nocera Soccer nei Mini Giovanissimi, della Virtus Junior Stabia negli Esordienti 2011 e del G&G Castel San Giorgio nei Pulcini 2013. Doppio trionfo per gli Aquilotti Cavesi (Esordienti 2012 e Piccoli Amici) e per la S.C. Oliviero (Pulcini 2014 e Primi Calci). Nicolò Gamba della LND il miglior calciatore del Torneo Giugliano

Trionfo della Rappresentativa Nazionale LND nella categoria Allievi, vittoria del Napoli nei Giovanissimi, exploit degli Aquilotti Cavesi negli Esordienti 2012 e nei Piccoli Amici e della S.C. Oliviero nei Pulcini 2014 e nei Primi Calci, successo del Nocera Soccer nella categoria Mini Giovanissimi, affermazione della Virtus Junior Stabia negli Esordienti 2011 e del G&G Castel San Giorgio nei Pulcini 2013, Nicolò Gamba della LND Under 17 il miglior calciatore del Torneo. Sono i verdetti della 33ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, terminata sabato 8 giugno 2024 con le finali di tutte le categorie e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).



Nella categoria Allievi il Trofeo D’Amico è andato alla Rappresentativa Nazionale LND del tecnico Roberto Chiti, che nella finale, arbitrata da Francesco Diomaiuta della Sezione di Salerno, ha inflitto un sonoro 5-0 al Napoli di mister Nicola Liguori. Partita in bilico solo fino al 28’, quando Gabriele Zanotelli ha portato in vantaggio i suoi su rigore. Da quel momento è stato un monologo della LND, andata a segno a ripetizione con una doppietta di Nicolò Gamba e le altre marcature firmate da Gennaro Barrere Lopez e Antonio Vaccà.



Grande esultanza al triplice fischio da parte di giocatori e tecnici della Rappresentativa Nazionale LND, che nel corso della Cerimonia di Chiusura hanno “ritirato” l’ambito Trofeo D’Amico e la Medaglia del Presidente del Senato. Un autentico trionfo, completato dal titolo di miglior marcatore andato a Gabriele Zanotelli (5 reti), ma soprattutto dall’assegnazione della Coppa Banca Monte Pruno quale miglior calciatore dell’intero Torneo a Nicolò Gamba (classe 2007), attaccante del Ponte San Pietro (Serie D - Girone B).



Applausi scroscianti durante la premiazione anche per il Napoli, crollato nella finale, ma autore di un ottimo Torneo, e per i lettoni del Riga, che si sono aggiudicati il Trofeo Fair Play - Coppa Conad.



Nella categoria Giovanissimi “rivincita” del Napoli, impostosi 2-1 in finale sulla Rappresentativa Nazionale LND. Per i partenopei del tecnico Salvatore Galizia risultato in cassaforte già ad inizio ripresa grazie alle reti firmate da Francesco Scotti e Giorgio Russo. Inutile il rigore realizzato in pieno recupero per la LND di mister Fabian Valtolina da Luigi Salamone.



Durante la Cerimonia di Premiazione il Napoli ha “incassato” il Trofeo Gino Avella, indimenticabile giornalista cavese cui ogni anno è dedicato il “Città di Cava de’ Tirreni”, e la Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati.



La Rappresentativa Nazionale LND si è “consolata” con l’assegnazione del Trofeo Fair Play - Coppa Città di Cava de’ Tirreni e con il titolo di miglior marcatore vinto da Francesco Esposti, autore di 4 reti.



Nella categoria Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila trionfo del Nocera Soccer, che in finale ha battuto 3-2 lo United Angri. Per i vincitori l’ulteriore soddisfazione del titolo di miglior marcatore per Simone Nunziante, autore di 7 reti, mentre il Trofeo Fair Play - Coppa Grafica Metelliana è stato assegnato ai tedeschi dell’Eintracht Ergste.



Negli Esordienti 2011 - Trofeo Pasqualino Lodato successo della Virtus Junior Stabia, che al termine di un match molto intenso e combattuto ha avuto la meglio per 1-0 sul Nocera Soccer. In questa categoria il Trofeo Fair Play - Coppa Tremil è andato ai polacchi dello Stilon Gorzow.



Doppio trionfo per gli Aquilotti Cavesi, che negli Esordienti 2012 - Trofeo TE.RI. hanno superato in finale la Rinascita Cava 2000 ai rigori (4-3, 0-0 dopo i tempi regolamentari) e nei Piccoli Amici - Trofeo Power Tech si sono imposti per 5-1 sull’Olimpia Sport.



Successo al quadrato anche per la S.C. Oliviero, che nei Pulcini 2014 - Trofeo IMA ha sconfitto 3-1 gli Aquilotti Cavesi e nei Primi Calci - Trofeo Catello Mari ha battuto 7-4 la Diesse Eboli.



Nella categoria Pulcini 2013 - Trofeo Marco Luciano, infine, vittoria del G&G Castel San Giorgio, che in finale ha “regolato” per 5-3 la Virtus Junior Stabia.



Tutte le premiazioni si sono svolte allo stadio “Simonetta Lamberti” in un clima di grande festa ed al cospetto di numerose personalità civili e sportive, tra cui il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, il Vicesindaco di Roccapiemonte, Roberto Fabbricatore, il Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, Carmine Zigarelli, ed il Consigliere regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni, Pasquale Scarlino.



76 formazioni partecipanti, suddivise in 9 categorie ed in rappresentanza di 4 Paesi (Lettonia, Germania, Polonia e Italia); ben 141 le partite disputate complessivamente; 11 i campi di gioco coinvolti, siti in 5 città (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino). Dai numeri si evince l’ennesimo straordinario successo per la kermesse fortemente voluta dal Presidente Giovanni Bisogno, capace ancora una volta di “precettare” il gotha del calcio giovanile. Appuntamento già fissato al mese di giugno 2025 per una nuova, imperdibile edizione del “Città di Cava de’ Tirreni”.



I RISULTATI DELLE FINALI

Allievi - Trofeo D’Amico: Napoli-Rappresentativa Nazionale LND 0-5

Giovanissimi - Trofeo Gino Avella: Napoli-Rappresentativa Nazionale LND 2-1

Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila: Nocera Soccer-United Angri 3-2

Esordienti 2011 - Trofeo Pasqualino Lodato: Virtus Junior Stabia-Nocera Soccer 1-0

Esordienti 2012 - Trofeo TE.RI.: Rinascita Cava 2000-Aquilotti Cavesi 3-4 ai rig. (0-0 t.r.)

Pulcini 2013 - Trofeo Marco Luciano: Virtus Junior Stabia-G&G Castel San Giorgio 3-5

Pulcini 2014 - Trofeo IMA: Oliviero-Aquilotti Cavesi 3-1

Primi Calci - Trofeo Catello Mari: Diesse Eboli-Oliviero 4-7

Piccoli Amici - Trofeo Power Tech: Aquilotti Cavesi-Olimpia Sport 5-1