Trippier accusato di illecito sportivo dalla FA: avrebbe scommesso sul suo trasferimento all'Atletico Madrid

Ultime calcio - Kieran Trippier è stato accusato dalla Football Association di illecito sportivo. La vicenda è della scorsa estate quando il difensore della Nazionale inglese si è trasferito dal Tottenham all’Atletico Madrid.

Come riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito:

"Secondo l’accusa, il calciatore si è reso protagonista di una presunta scommessa sull’operazione di mercato che lo ha portato in Spagna. Una violazione della regola ‘E8’ della Federazione calcistica inglese che, al punto due, vieta ai tesserati di scommettere, in modo diretto o indiretto su una serie di eventi tra cui proprio il trasferimento dei giocatori. Trippier, come si legge nel comunicato dalla FA, “dovrà rispondere dell’accaduto” entro il 18 maggio 2020. Il calciatore replica: “Mi sono sottoposto all’investigazione della FA su base volontaria e continuerò a farlo. Da atleta professionista, in nessun momento, ho piazzato scommesse calcistiche o ricevuto vantaggi finanziari da altri tipi di scommesse”. Caso analogo risale all’ex attaccante del Liverpool Daniel Sturridge che a marzo, oltre a una multa di 150mila pounds, è stato squalificato in appello per quattro mesi".