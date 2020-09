Inizia anche per l’Everton di Carlo Ancelotti la Premier League. Trasferta ostica sul campo del Tottenham per i Toffies, usciti rinforzati dall’ultimo mercato. Tutte in campo, infatti, le novità a disposizione di Ancelotti.

C’è Allan, nel 4-2-3-1 al fianco di Doucouré. Numero 6 sulle spalle, l’ex Napoli è pronto al debutto. Così come James Rodriguez, sottopunta, con la stessa idea che Ancelotti aveva intenzione di proporre in azzurro.