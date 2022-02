Torino-Venezia 1-2: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Una vittoria fondamentale per il Venezia in trasferta, con i lagunari che si sono imposti per 2-1 in rimonta grazie alle reti messe a segno da Haps prima e da Crnigoj poi. Un successo decisivo in chiave salvezza per gli uomini allenati da Zanetti, mentre per i granata si tratta di una brutta battuta d'arresto. Proteste nel finale per Juric ed i suoi a causa di un gol annullato a Belotti per un fuorigioco millimetri di Pobega, che ha influenzato, ad avviso del direttore di gara, la giocata di Caldara.

Torino-Venezia 1-2: il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (71' Zima), Bremer, Rodriguez; Singo (72' Zima), Linetty, Pobega, Vojvoda; Pjaca (71' Warming), Brekalo; Sanabria (71' Belotti). Allenatore: Ivan Juric.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio (55' Tessman), Cuisance (72' Fiordilino); Aramu (78' Peretz); Okereke, Henry (78' Nsame). Allenatore: Paolo Zanetti.

MARCATORI: 5' Brekalo (T), 38 Haps (V), 46' Crnigoj (V)

ESPULSIONI: 99' Okereke (V)