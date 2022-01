Torino-Fiorentina 4-0: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Straordinaria vittoria per il Torino, che ha dominato sulla Fiorentina e si è imposto per 4-0 grazie alle reti di Singo e di Sanabria ed alla doppietta di uno straordinario Brekalo, davvero incontenibile. Pessima prestazione per la squadra di Vincenzo Italiano, che registra un incredibile e sorprendente passo indietro rispetto a quanto fatto fin qui.

Torino-Fiorentina 4-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet (79' Pjaca), Brekalo (79' Pobega); Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (46' Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (74' Maleh); Callejon (46' Saponara), Vlahovic (74' Kokorin), Nico Gonzalez (78' Ikonè). Allenatore: Vincenzo Italiano.

Marcatori: 19' Singo; 23', 31' Brekalo, 59' Sanabria.