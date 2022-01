Lorenzo Insigne, a partire dal prossimo 1° luglio, giocherà nel Toronto, nella MLS.

Il Toronto vuole anche Criscito

Ma non dovrebbe essere il solo. Infatti, vanno avanti i contatti per il trasferimento anche di Domenico Criscito, capitano del Genoa che ha un contratto col club rossoblù valido fino a giugno 2023. L'intenzione di Criscito, al pari di quella di Insigne, è quella di concludere la stagione in Italia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.