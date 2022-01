TMW - Osimhen verso la cessione in estate: il Napoli cerca già il sostituto

Andrea Losapio scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Farà così anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha perso Insigne ed è destinato a salutare anche Osimhen. Perché l'idea è quella di una riorganizzazione delle finanze, di una razionalizzazione dei costi. Di abbassare il tetto ingaggi, un po' come fatto dall'Atalanta, ritornando ai fasti di Higuain o Cavani. Un solo uomo forte fuori dai cardini, gli altri dentro alcuni limiti. Per questo Insigne non ha rinnovato, perché il Napoli ha deciso di non esagerare. Per questo rischia Mertens. Da capire cosa farà Koulibaly, se arriverà una proposta esorbitante. Ma per Osimhen la strada sembra già tracciata. È considerato fortissimo dal proprio presidente, ma ha giocato 35 partite in campionato (24 nell'anno scorso, 11 quest'anno), di fatto con sempre qualche problema. Infortuni, comportamenti errati, anche sfortuna. Se dovesse arrivare una proposta alta, intorno alle tre cifre, il Napoli lo venderà semplicemente perché rifarebbe la squadra e si sgraverebbe di uno stipendio già altissimo e che dovrà giocoforza salire con il prossimo rinnovo. Il Napoli sta anche già cercando il sostituto, ma l'idea è chiara: squadra giovane, con talento, ma che non deve fare drammi in caso di Europa League. Un ritorno al passato per chi ha provato, negli ultimi anni, a fare qualcosa di più".