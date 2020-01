Ultime calcio mercato Napoli - Lorenzo Tonelli e Sebastiano Luperto, Sampdoria e Genoa alla finestra rispettivamente per il primo e il secondo. Luperto è in dubbio anche per domani vista la conferma a Di Lorenzo in conferenza stampa da parte di Gattuso. La situazione di Tonelli verrà ripresa la prossima settimana. Luperto oggi sembra avere un ruolo diverso dalle scelte di Ancelotti, motivo per cui potrebbe valutare un percorso diverso. E il Genoa ci pensa. Lo riporta Tuttomercatoweb.