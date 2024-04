TMW - Bari, Giampaolo in panchina con la deroga. In caso di playout subentrerà Di Bari

Dopo Mignani e Marino il Bari ha mietuto un'altra vittima in panchina: Giuseppe Iachini è stato sollevato dall'incarico pochi minuti fa, dopo dieci partite (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Al suo posto è stato nominato Federico Giampaolo, fratello minore di Marco Giampaolo, promosso dalla Primavera. Il tecnico classe 1970, però, non possiede il patentino UEFA necessario per allenare in Serie B. Cosa che, comunque, farà sfruttando il mese di deroga concesso dai regolamenti federali. Con questo "bonus" Giampaolo riuscirà a coprire quanto rimane della stagione regolare, ma non l'eventuale post-season. Per quella, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, gli subentrerà, almeno formalmente, il suo attuale secondo Vito Di Bari.