Tifosi azzurri incitano la squadra fuori al Maradona: cori di dissenso per per la scelta di far entrare il pullman a via Marconi [VIDEO CN24]

Notizie Napoli calcio. Continuano i cori dei tifosi del Napoli, assiepati all'esterno dello stadio Maradona per sostenere gli azzurri in vista della decisiva gara di questa sera contro il Verona per l'accesso alla prossima Champions League.

Tra i vari canti, non sono mancati quelli contro la società: l'ultima scelta di far entrare il pullman da Via Marconi non è piaciuta ai tifosi partenopei, che hanno fatto sentire il proprio dissenso. Intanto non si interrompono i cori per sostenere la squadra di Gattuso all'esterno degli spogliatoi, e pare che molti tifosi resteranno all'esterno del Maradona anche a gara in corso per continuare a far sentire la propria voce.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il video di CN24