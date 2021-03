Sfogo clamoroso sui social per Theo Hernandez. Il terzino del Milan ha pubblicato una Instagram Stories, poi rimossa poco dopo, dove ha postato l'immagine dell'arbitro Pasqua con delle emoticon poco carine. Ovviamente il terzino francese lamenta il mancato rigore fischiato per il fallo di Bakayoko su di lui. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine: