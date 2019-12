The Sun - Ancelotti vola a Londra: incontra l'Everton ma vuole l'Arsenal

Come riportato da The Sun Carlo Ancelotti è atteso in queste ore dalla dirigenza dell'Everton per discutere un eventuale passaggio sulla panchina della seconda squadra di Liverpool. Moshiri e Kenwright, dirigenti del club, lo attendono per fare di lui il sostituto di Marco Silva, anche se Carletto pensa ancora all'Arsenal. I Gunners sullo sfondo aspettano per sferrare l'attacco decisivo alla guida tecnica, consapevoli che Ancelotti tornerebbe di corsa a Londra per rituffarsi nuovamente in Premier League.