"Mi hanno sputato, non rompete il ca**o", follia Ternana: rissa presidente-tifosi! | VIDEO

Notizie calcio - Situazione rovente in casa Ternana, terminata con un episodio clamoroso. Una rissa sfiorata con gli ultrà che contestavano la squadra. E poi, gli sputi verso la curva, immortalati da alcuni video girati dai tifosi allo stadio.

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, è stato il protagonista di un sabato folle dopo la sconfitta col Cittadella in Serie B. Ma non ha fatto nulla per nascondere l’accaduto, anzi lo ha rivendicato in una accesissima conferenza stampa dopo partita:

"Sì, mi hanno sputato a me, io ho sputato a loro. Io so’ un uomo come un altro. Se mi sputano in tre non solo gli risputo, se non c’era la fossa gli davo anche due pizze in faccia. Ora vado a casa e chi vuol venire venisse, a me non mi dovete rompere il c… Io mica so' Gesù Cristo e non mi frega un c… di esserlo”.