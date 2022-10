Tentata rapina alla villa di Di Maria a Torino: la polizia sventa il colpo, i dettagli

Tentata rapina nella villa di Angel Di Maria, attaccante della Juventus, sventata questa sera a Torino dalla polizia.

Sventata rapina a casa Di Maria

Come riferisce La Repubblica, una banda di malviventi ha tentato di introdursi nella villa dell’attaccante argentino per svaligiarla, ma il furto non è andato a buon fine: il giocatore si trovava anche in casa con la famiglia. Uno dei rapinatori è stato arrestato. Per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, decisivo l’avviso della sicurezza privata del calciatore.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli