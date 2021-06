Tensione dopo Francia-Svizzera: la mamma di Rabiot contro Mbappé e Pogba

Ultime calcio - Tensione al fischio finale di Francia-Svizzera, come riporta RMC Sport, ci sarebbe stato un battibecco tra la mamma e agente, di Adrien Rabiot, contro i genitori e i rappresentanti di Pogba e Mbappé. il battibecco sarebbe cominciato dopo il terzo gol della Svizzera, sugli spalti: Veronique Rabiot si è molto arrabbiata per la palla persa da Pogba che ha portato al pareggio della Svizzera. Al fischio finale, poi, si sarebbe scagliata contro il padre e la madre di Kylian Mbappé, chiedendo loro di educare meglio il figlio per renderlo meno “arrogante”. Inoltre, Veronique ha attaccato i giornalisti e l’atteggiamento troppo “di venerazione” di alcuni nei confronti del giocatore del PSG.