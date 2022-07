Striscione Vecchi Lions contro De Laurentiis e riferimento a Kim: "3 pacchetti 10 euro, non parli più?"

Non si placano le polemiche per il calciomercato Napoli in città. Dopo la disgustosa contestazione al Rione Alto con pesanti offese di alcuni imbecilli (dopo che il presidente De Laurentiis era stato diverse ore sotto ai ferri dal dentista, ndr) ecco che spunta puntuale un altro striscione nel capoluogo campano contro il numero uno del club partenopeo.

Striscione vecchi Lions De Laurentiis Kim

Striscione Vecchi Lions contro De Laurentiis, riferimento a Kim Min-Jae

La firma dello striscione è del gruppo Curva A Vecchi Lions . "3 pacchetti 10 euro, pezzente non parli più? Paga i debiti e sparisci". Chiaro il riferimento al neo acquisto azzurro Kim Min-Jae, con tanto d'immagine del primo pacchetto di sigarette (utilizzato per il gioco di parole) e il debito tirato in ballo per la storia del canone d'affito dello stadio Maradona col Comune di Napoli. Insomma lo zoccolo duro del tifo partenopeo e De Laurentiis sono ai ferri corti, il rapporto nel corso dei quasi 20 anni di gestione non è mai stati ai minimi storici come in questo momento. Pesano troppo i proclami di scudetto con cessioni e addii illustri di troppi giocatori rappresentativi con un mercato che ancora deve chiudere i battenti e potrebbe vedere altre clamorose manovre in uscita.

Immagini realizzate dal collega di 1station radio Luca Cerchione.