Stasera alle 20 torna lo Speciale Calciomercato: Petagna e Pinamonti per l'attacco, in difesa spunta di nuovo Ricardo Rodriguez

Ultime Calcio Napoli - E' tempo di calciomercato e su CN24 TV (canale 296 del digitale terrestre, ma anche sui canali Facebook e Youtube) torna il nostro Speciale Calciomercato. Dalle ore 20 alle 21 vi intratterremo con tante news sulle trattative del Napoli sia in entrata che in uscita. Petagna e Pinamonti i nomi nuovi per l'attacco del Napoli nel caso in cui partisse Llorente. In difesa piace anche Ricardo Rodriguez del Milan. Negli ultimi venti minuti verrà dato spazio anche ai telespettatori che potranno intervenire tramite lo 08119719721. Conduce Vincenzo Credendino, con la collaborazione di Bruno Galvan.