Stadio Maradona senza pista d'atletica, il progetto di De Laurentiis e l'obiettivo Europei 2032

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis sembra deciso a portare avanti il discorso dello stadio di proprietà, con più fermezza rispetto al passato. Gli amministratori cittadini cambiano, ma alla distanza il copione con Aurelio De Laurentiis è sempre lo stesso: dopo il botta e risposta con Luigi de Magistris, adesso si stanno alzando i toni anche con il suo successore sullo scranno di Palazzo San Giacomo, Gaetano Manfredi.

Sulla questione stadio Maradona, l'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive:

"Tra il dire e il fare ci sono sempre i soldi e non è mai chiaro chi dovrebbe tirarli fuori. Ma stavolta De Laurentiis si è sbilanciato in maniera un po' più diretta. La pista d’atletica nel “nuovo” progetto del presidente del Napoli infatti non c’è e il club la eliminerebbe subito, qualora dovesse ottenere in qualche modo l’utilizzo esclusivo del Maradona. La questione è tuttavia molto più complessa, perché in ballo c’è pure la candidatura della città come sede dei Campionati Europei di calcio del 2032. Chance pari a zero, al momento. Senza un restyling di alto livello si rimane fuori. De Laurentiis sa che per la politica sarebbe uno smacco e che il Comune non ha le possibilità economiche per fare fronte da solo alla situazione.

Per questo sta alzando i toni dello scontro, contando sulla posizione di potenziale debolezza in cui si trovano i suoi interlocutori. Ma non finisce qui: l’acquisto del Maradona o la sua concessione in esclusiva per i prossimi 90 anni diventerebbe infatti un asset importante per il Napoli, aumentandone in maniera notevole il valore sul mercato. Il presidente ha già valutato il club azzurro un miliardo e potrebbe alzare ancora di più la sua richiesta, se dovessero comparire all’orizzonte degli acquirenti. Per questo quella per lo stadio è una partita doppia, che ADL questa volta non può permettersi di perdere".