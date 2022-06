SSC Napoli, rinnovata la partnership con Acqua Lete

Ultime notizie: non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che la SSC Napoli abbia rinnovato la partnership di sponsorizzazione con il brand Acqua Lete, la società produttrice di acqua minerale che dal 2005 è il main sponsor del calcio Napoli. Sebbene non ci siano notizie ufficiali in merito, ci sono pochi dubbi sul fatto che il rapporto tra SSC Napoli ed Acqua Lete è ben saldo e il contratto che lega le due società non è mai stato sciolto.

A riferirlo è "A tutela della maglia del Napoli", canale che già in passato aveva anticipato notizie sulle maglie del Napoli. Anche per le prossime stagioni, dunque, il logo Lete in rosso continuerà a campeggiare sulle divise da gioco.