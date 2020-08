SSC Napoli, il report della seduta: esercitazioni sui passaggi e partitina, utilizzato il pallone della Champions League

Napoli - Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21).

SSC Napoli, il report della seduta

La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e lavoro aerobico. Successivamente, con l'utilizzo del pallone della Champions, seduta tecnica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto.

SSC Napoli, il report medico

Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Lorenzo oggi ha fatto terapie. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.